"Me da angustia ducharme de tanto pelo que se me cae": Michelle Carvalho cuenta detalles sobre su alopecia

La modelo brasileña y exchica reality, Michelle Carvalho, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello.

En sus historias de Instagram, Carvalho dio detalles de su diagnóstico, por el cual comenzó un tratamiento durante la jornada de este lunes 12 de febrero.

Michelle Carvalho y su alopecia

Mediante la conocida dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Michelle respondió sobre su alopecia, revelando que intuía tener esta enfermedad hace ya varios años.

"Yo sé que lo normal es una caída de 100 pelos al día, pero hace ya dos años sentía que era una caída extremadamente excesiva, mucho más de 100 pelitos al día", indicó.

Michelle Carvalho

En esta línea, reconoció que "yo no le di mucha importancia, pensé: ‘nace de nuevo, estamos okay’. El problema es que no estaban naciendo de nuevo. En la consulta (me dijeron) que tengo muchos folículos que están cicatrizados ya, y ni siquiera van a nacer más pelos donde está cerrado".

"El trabajo ahora es mantener lo que tengo para en siete meses rellenar lo que falta", agregó Michelle, quien luego reveló que sus cabellos están creciendo demasiado delgados, lo que dificulta su tratamiento.

"Más encima, lo que están naciendo, están naciendo muy finos, y hasta esos extremadamente finos se están cayendo. Ahora cuando me ducho sale mi mano llena de pelos, salgo de la ducha y me peino, sale otro bolo de pelo. Entonces, me da angustia ducharme de tanto pelo que se me cae", contó.

Asimismo, enfatizó en que la alimentación que está llevando tampoco ayuda mucho a que crezca su cabello. "Sé que no me alimento de la mejor manera que podría, eso también contribuye", concluyó.

