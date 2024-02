¿Quién es Jorge López? Conoce la edad, dónde nació y los inicios actorales del chileno que triunfa internacionalmente

12 feb. 2024 - 08:10 hrs.

Además de bailar cueca en un programa español, el actor chileno Jorge López protagonizó un especial momento en la televisión de aquel país europeo.

Invitado a una entrevista en el conocido espacio "La Resistencia", el oriundo de la región de Valparaíso envió su apoyo a las familias damnificadas por los incendios que afectaron a poblaciones de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, principalmente, a principios de febrero.

"Quiero mandar un gran abrazo de fuerza a toda la gente de la quinta región. Hay mucha gente que perdió todo, que perdió la vida, animales que están en la calle. Es muy importante la solidaridad en estos momentos, sobre todo chilenos que están en España, españoles que quieran ayudar, gente de todo el mundo", manifestó el compatriota.

La figura del artista es conocida en varios países por su trayectoria teatral, especialmente por sus roles que interpretó en producciones de Disney y Netflix. Hoy es dueño de un éxito que, en sus inicios, tuvo una difícil cimentación para alcanzar la popularidad que tiene.

¿Quién es Jorge López?

Lejos de venir de las grandes ciudades de Chile, este joven actor nació en Llay Llay, una pequeña y calurosa comuna que compone el Valle del Aconcagua, al interior de la región de Valparaíso.

Sus padres, Luis López y María Isabel Astorga, le dieron la bienvenida a este mundo el 30 de octubre de 1990, por lo que actualmente tiene 33 años.

La escolaridad la cursó en Llay Llay y San Felipe, comuna aledaña a su localidad natal. Mientras estaba en el colegio le gustaba disfrutar de los talleres recreativos, tales como teatro, natación y baile folclórico, según recordó en una entrevista en 2019.

Cuando egresó de la educación media, Jorge estuvo a punto de bajarse de los escenarios que años más tarde lo llevarían al éxito. El plan de su familia era que estudiara una carrera universitaria tradicional y su madre lo acompañó a matricularse en Odontología.

Sin embargo, ese mismo día tuvo una crisis de pánico. Les dijo a sus padres que lo que él quería era dedicarse al baile e ingresar al Ballet Folclórico Nacional (Bafona), lo que significó un golpe para sus progenitores.

"Me dijeron que si yo no quería estudiar, ellos no me iban a financiar. Y les respondí 'ok'", recuerda el chileno en la conversación con la revista Wikén. A los 17 años llegó a Santiago y cumplió su deseo de ser parte del Bafona, hasta que un día, una profesora le recomendó que estudiara actuación.

La crítica con la que tuvo que lidiar en sus inicios

En ese entonces, no tenía los recursos para financiar una carrera, pero se las arregló participando en castings. Grabó comerciales e incluso fue parte del extinto programa "El diario de Eva", donde grababa recreaciones de las historias que se emitían en ese icónico programa.

Logró entrar a la universidad cuando se ganó una beca, pero apenas duró una semana ahí: "No me gustó el ambiente", declaró. Posteriormente, consiguió pequeños roles en producciones como "Los 80" y "Mamá mechona", en la película "Violeta se fue a los cielos" y en distintos musicales.

Fue en esta última experiencia actoral donde recibió una crítica que marcó sus comienzos: "El ambiente de los musicales es hostil, porque siempre me daban papeles medios importantes o me ponían adelante, pero la gente más grande me decía que fuera a estudiar, que qué estaba haciendo ahí".

"No podían ver a una persona que hiciera carrera, porque tiene hambre de hacer, porque es lo que le gusta y lo hace bien. Joder, cómo no pueden verlo", exclamó en la conversación.

Cuando reunió el dinero tras participar en 32 comerciales, ingresó a la Academia de Actuación Fernando González Mardones: "Fui consciente de que me tenía que perfeccionar. Estudié y me gustó tener una disciplina, rigor, armar las escenas, pero finalmente en Chile la gente es egoísta con el conocimiento, te marean, se van por el lado", manifestó en 2019.

Llegó a la "luna" y saltó a la "élite"

Mientras grababa un musical, López supo de un casting internacional de Disney para actores de entre 17 y 23 años, y él justo tenía 22. No dudó en presentarse a la audición, llevada a cabo en 2014, en una casona de Providencia.

"Esto era mío, era lo que estaba buscando, lo que necesitaba en mi vida: irme. Acá (en Chile) ya había hecho lo que podía y no había mucho más. No tenía apellido, no era amigo de nadie", recordó el actor.

Ese casting buscaba actores y actrices para la serie juvenil "Soy Luna" y, en 2015, lo llaman para informarle que se quedó con uno de los papeles protagónicos de la producción, por lo que tuvo que trasladarse a Argentina.

Jorge López en "Soy Luna" (IMDB)

"Ahí llegué a un ambiente donde no hay competencia, donde nadie te inseguriza. Éramos todos chicos, talentosos. Y nadie te medía si habías estudiado o no, porque la mayoría de mis compañeros no lo había hecho", contó.

Después de "Soy Luna" —trama gracias a la cual recorrió distintos países de América y Europa—, lo que vino fue solo éxito. Participó de otra producción en España y saltó mundialmente a la fama con la serie de Netflix, "Élite".

"Estaba de gira con 'Soy Luna' y me llegaron 12 escenas sin decirme ninguna característica del personaje. Las grabé, las mandé y después de una semana me llega un audio del director del casting de 'Élite'. Pensé que iba bien, pero tenía un nivel fuerte de competencia, con gente que había hecho películas", agregó el aconcagüino.

El 29 de octubre hizo una escena final para la serie —en la que también participó la española Ester Expósito— y el 30 celebró su cumpleaños. Antes de apagar las velas de la torta, pidió el deseo de quedar en el elenco. La confirmación le llegó el 31 de octubre.

Jorge López en "Élite" (Haahil FM)

El reencuentro con su padre

Si bien tuvieron un roce cuando les contó que quería ser parte del Bafona, López afirmó que su madre siempre estuvo brindándole apoyo moral. La relación fue más tensa con su progenitor.

"Mi viejo no estuvo en mi proceso, pero cuando fui a verlo le pregunté si estaba todo bien. Me dijo que le daba un poco de cosa pararse al lado mío, porque no se siente parte de mi éxito, pero que estaba muy contento por mí", relató.

Agregó que "le dije que no pasaba nada y nos dimos un abrazo. Cuando era chico no tenía tantas herramientas y sentía que tenía que andar con esa mochila de sobrevivir. Después me di cuenta de que me la podía hacer mucho más fácil. No estoy herido, estoy contento. Les debo mucho a mis papás, ya no siento tanta presión. No le tengo que demostrar nada a nadie".

Después de "Élite", Jorge López participó en la serie "Mala Fortuna" y en la película "The Other Zoey", ambas producidas por Amazon Prime.

