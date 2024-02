¿Quién es Paula Pavic? Conoce su edad, cuántos hijos tiene y a qué se dedica

09 feb. 2024 - 08:10 hrs.

Estuvo más de 15 años casada con el extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos. Y mientras todo parecía ir bien, en 2023 se hizo pública su separación.

Se trata de Paula Pavic Kaister, relacionadora pública radicada en Estados Unidos y que últimamente ha estado envuelta en polémicas relacionadas con la nueva pareja de su exmarido, una chica norteamericana de 18 años.

¿Quién es Paula Pavic?

Paula Pavic es una emprendedora chilena de 42 años, cuyo cumpleaños es el 27 de diciembre.

Instagram

Paula se hizo conocida en el ámbito nacional por su relación con Marcelo Ríos. De acuerdo a lo que confesó él en un programa de Canal 13, ambos se vieron por primera vez en la famosa discoteca “Las Urracas”, la que estuvo ubicada en Vitacura y en 2017 sufrió un incendio.

El exdeportista habló sobre cómo se conocieron y dijo que “estuve dos horas (conversando con ella) y la amiga me preguntó si las podía llevar y las llevé. La amiga se sentó adelante y me preguntó si quería entrar. Entonces ahí la Paula pensó que yo quería algo con la amiga y no era así”.

“Ahí la empecé a conocer hasta que en Viña una vez jugamos a ‘verdad y consecuencia’, y le dije: ‘Ya, dame un beso’, me dio un beso y no nos separamos nunca más”, completó el exnúmero 1 del mundo.

¿Cuántos hijos tiene Paula Pavic?

Pavic se casó con el extenista en el 2009 y duraron un total de 14 años como marido y mujer, viviendo juntos en Sarasota, Florida, Estados Unidos.

La mujer tiene cinco hijos junto al tenista, entre ellos unos trillizos nacidos en 2011; Marcelo, Antonella y Agustina. Sus otras hijas son Isidora y Colomba.

Si bien su matrimonio parecía ir bien, fue el mismo extenista el que ventiló sus intimidades e informó al público que la relación estaba desgastada.

¿A qué se dedica Paula Pavic?

La emprendedora mantuvo un bajo perfil hasta el año pasado, cuando se supo que le pidió el divorcio al exnúmero 1 del tenis mundial.

Últimamente, se ha mantenido en la palestra debido a sus dichos sobre Christin Chelsea, la nueva pareja, de 18 años, de su exmarido.

En la actualidad, Pavic es muy activa en redes sociales, sobre todo Instagram, donde se dedica a dar consejos sobre “libertad financiera” y deja mensajes motivacionales a sus seguidores.

Todo sobre Famosos chilenos