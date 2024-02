"Una falta de respeto para mí": Paula Pavic revela incómoda situación que vivió con la nueva pareja del 'Chino' Ríos

06 feb. 2024 - 16:10 hrs.

La relacionadora pública Paula Pavic reveló una incómoda situación que vivió con Christin Chelsea, la nueva pareja de su exmarido Marcelo "Chino" Ríos, antes de que se concretara su separación del extenista.

La empresaria conoció a la nueva novia de su exesposo antes de que ellos comenzaran su relación, ya que la joven de 18 años es hija del personal trainer del "Chino".

Incluso, meses antes de la separación definitiva del matrimonio Ríos-Pavic, Paula estuvo en unas vacaciones familiares con Christin.

"Yo la conozco a ella. No es que yo la conocí ahora porque son pololos. Yo la conozco porque es la hija del personal trainer de él. Ella ha estado varias veces en mi casa. Viajamos juntos un poco antes de habernos separado", confesó.

Paula Pavic y Christin Chelsea (Instagram)

"Una falta de respeto para mí"

Según contó Pavic al programa "Sígueme", cuando regresó a Estados Unidos después de su retiro en Cancún, México, fue a la casa que compartía con Ríos a buscar a su hija.

En esa oportunidad no entró a la vivienda, sin embargo, se percató de que la nueva polola de su exmarido estaba adentro.

"Cuando estuvo en la casa fue cuando yo estaba en mi retiro en Cancún. Después, un día fui, volví, no entré. Pero, cuando mi hija venía saliendo, yo vi que ella estaba adentro. No me la topé tampoco dentro de la casa", indicó.

Además, durante el viaje familiar que hicieron previamente, Pavic confesó haber vivido un momento que le incomodó, ya que sintió que había coqueteo entre el "Chino" y Chistin.

"Hubo una situación ahí que yo me fui a acostar y dije '¿sabes qué?. Estoy acá al frente, chao, me voy a acostar'. Estaban todos. Estaban los papás de ella", reveló.

El momento lo catalogó "como una falta de respeto para mí", lo que la llevó a tomar una decisión en ese momento.

"Entonces me fui a acostar. Y más encima es como el típico 'te pasái puros rollos'… Ojo de loca no se equivoca", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos