Fran Conserva: Cuál es su edad y qué hace la hermana menor de Claudia Conserva

Claudia Conserva es una de las conductoras de televisión más reconocidas del país tras sus pasos por diversos matinales y programas de varios canales nacionales.

En el ámbito familiar, está casada con Juan Carlos "Pollo" Valdivia y tiene dos hijos. También tiene dos hermanos, Renzo Conserva y Francesca Conserva, esta última incluso ha tenido participación en televisión al igual que su hermana.

¿Quién es Fran Conserva? La hermana menor de Claudia Conserva

Francesca Conserva es la hermana menor de Claudia Conserva, nació 18 de abril de 1980 y hoy tiene 43 años. Es hija de Alberto Conserva y María Pérez.

Fran es recordada por haber participado en televisión junto a su hermana Claudia en el extinto programa "Milf", al que llegó en el año 2020 y en el que permaneció por tres años hasta 2023, cuando el espacio salió del aire.

En un principio, Fran era panelista del programa, pero en 2022 asumió la conducción después de que Claudia se tomara una pausa para tratar el cáncer de mama que superó al año siguiente. Posteriormente, ese rol de animadora lo ocupó Andrea Hoffmann, y Fran volvió a ser panelista.

Antes, la propia Francesca había estado en "Milf", pero detrás de cámara en la producción del programa. "Siempre he estado ligada a la productora de antes, porque me gusta mucho editar. Siempre editaba videos y todo me interesaba, me lo pasaba metida en la productora de la Claudia con el ‘Pollo’", contó hace un tiempo a La Cuarta.

Tras ello, entre 2023 y 2024 Claudia Conserva protagonizó otro programa llamado "Claudia Conversa", en el que también estaba su hermana Francesca, sin embargo, este espacio llegó a su fin en febrero pasado.

¿A qué se dedica Fran Conserva y con quién vive?

Tras su salida de televisión, Francesca Conserva ha vuelto a su vida más privada alejada de las cámaras y la TV. Sin embargo, en 2023 participó en un programa de CHV en el que contó detalles de su vida y abrió las puertas de su hogar, que destaca por sus grandes espejos y cuadros eróticos.

En dicha instancia reveló que se dedica a la artesanía de figuras de fantasía. "Me gustan las historias, me gusta hacer historia. Entonces, si tú ves, hay un cortejo, no es como por poner cualquier cosa. La verdad, yo soy artesana de figuras de fantasía", reveló Fran, que vive en su nueva casa hacer cerca de un año.

También, al momento de mostrar su pieza, reveló que duerme con sus dos mascotas: Onurcito y Pito. Tras ello, contó que desde hace bastante tiempo está soltera.

"Bajé Tinder, pero acá estoy cerca de la cárcel, entonces, por el radio, siempre me toca gente que está privada de libertad. Yo no tengo nada en contra de eso, pero no me veo como yendo una vez a la semana a momentos", contó.

El pasado evangélico de Fran Conserva y su adicción al tabaco

Hace unos años Francesca Conserva reveló un episodio inédito de su vida, pues tiempo atrás asistió a una iglesia como parte de su rehabilitación de drogas, ya que era adicta al tabaco.

"Fui evangélica, me caí de la fe, pero era súper potente cantar con los hermanos (…) mi iglesia era muy radical y yo ahí no (entré)", contó en Milf. "Y yo iba a rehabilitación de drogas, pero porque fumaba (…) mis dos adicciones eran el cigarro y el chocolate".

En la iglesia vivió un incómodo momento con una creyente, quien la criticó como se le veía la ropa por el tamaño de sus pechos. Tras ese episodio decidió abandonar sus visitas al espacio religioso.

