"Te ves súper": Claudia Conserva deslumbra con su primer cambio de look tras haber superado el cáncer

La conductora de televisión Claudia Conserva mostró, a través de sus redes sociales, detalles de su cambio de look, el primero que se realiza tras haber superado el cáncer de mamas.

Recordemos que a mediados del 2022, Conserva fue diagnosticada de cáncer, retirándose de la televisión por casi un año para enfocarse netamente en su recuperación.

Tras haber sanado, volvió a la TV y mantuvo su pelo intacto mientras crecía, luego de haberlo perdido producto de las quimioterapias.

El nuevo look de Claudia Conserva

A sus redes sociales, Claudia subió una "selfie" en la que aparece con su mano en la cabeza, posando con su nuevo look.

Este consta de una melena muy corta, de color castaño, con varios visos rubios. Asimismo, se dejó una chasquilla que le recubre la mitad de su frente.

"Cambio de piel. Me hice un new (nuevo) look. Llamé a mi doctor para preguntar por el tema de tinturas y me dijo: 'vos dale'. Ha cambiado mucho la industria capilar y existen unas superbuenas y sin amoníaco", redactó en la descripción.

En cosa de minutos, la publicación obtuvo miles de "me gusta" y decenas de comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su cambio de imagen.

"Siempre bella", "qué bien que estés bien", "estás radiante", "siempre bellísima", "me encantó, te lo voy a copiar", "hermosa", "te ves súper", "estupenda", "bella como siempre", "hermosa"; son algunos de los comentarios de la publicación.

