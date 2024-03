"Pollo" Valdivia: ¿Cuál es su edad, qué hace actualmente y cuántos años lleva junto a Claudia Conserva?

21 mar. 2024 - 17:10 hrs.

Uno de los animadores más conocidos de la televisión chilena de las últimas décadas es Juan Carlos "Pollo" Valdivia, quien ha estado en diversos programas nacionales, incluido "Extra Jóvenes", en donde comenzó su carrera en televisión en 1990.

Con los años participó en diversos programas de diferentes canales, pero se le recuerda principalmente por "Pollo en Conserva", matinal que condujo junto a su esposa Claudia Conserva entre 2004 y 2011, mismo año en el que dejó el programa "Así Somos" y se fue de La Red.

Tras ello, llegó al canal TV+ (ex UCV) en 2013, en donde hizo varios programas: "Eo eo eo, que siga el veraneo", "Algo personal" y "Nessun Dorma: Nadie Duerma". Sin embargo, muchos se preguntan si todavía sigue en televisión y a qué se dedica este rostro televisivo.

"Pollo Valdivia": Edad y a qué se dedica actualmente

El "Pollo" Valdivia nació el 10 de julio de 1966 y tiene actualmente 57 años. Durante su juventud estudió Literatura, Derecho y Periodismo, carreras que no terminó para poder dedicarse a la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Valdivia Lena (@pollolibre66)

En la actualidad, el animador continúa en televisión, conduciendo el programa "Toc Show" desde 2018, mismo espacio televisivo en el que había estado antes, entre 2013 y 2016.

Valdivia no solo es conductor del programa, sino que el creador. De hecho, es el fundador de la productora de cine y televisión GOA Films, que tiene su estudio propio y con la que ha desarrollado todos los últimos programas que ha conducido en el canal de TV.

¿Cuánto tiempo llevan juntos "Pollo" Valdivia y Claudia Conserva y cuántos hijos tienen?

"Pollo" Valdivia tiene una curiosa historia con Claudia Conserva, pues se casaron en dos ocasiones. Primero en 1995, aunque se divorciaron en 1999.

Posteriormente, en el año 2000 tuvieron un reencuentro amoroso y volvieron a casarse en 2003, por lo que sumando ambos periodos, llevan prácticamente 30 años juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Valdivia Lena (@pollolibre66)

Fruto de la relación, tuvieron dos hijos: Renato, quien tiene 22 años y actualmente recorre el mundo como actor; mientras que la más pequeña es Matilda, que tiene 20 años y actualmente está estudiando animación digital.

El duro momento por el cáncer de Claudia Conserva

La pareja ha debido sortear momentos difíciles, luego de que en 2022 Claudia Conserva fuera diagnosticada con cáncer de mama.

"Instintivamente asumí este rol de contenedor, y de enfermero, yo no me separé más de ella, dando la pelea", contó Valdivia hace unos meses en “La divina comida” luego que su esposa superó la enfermedad.

Tras ese duro momento, la pareja disfruta en la actualidad y el pasado 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, Claudia Conserva le dedicó un tierno mensaje al "Pollo" acompañados de una foto juntos.

La nueva vida de la hija de Karen Doggenweiler trabajando en la TV argentina: "Hay días duros" Alejandra Fosalba: Cuál es su edad, cuántos hijos tiene y quién es el esposo de la actriz de "Juego de Ilusiones" Es el hijo de Coco Legrand: ¿Dónde vive actualmente y a qué se dedica Matías González? Te puede interesar

"Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor

Te amo @pollolibre66 'Sos lo Más'", dice la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Conserva (@clonserva)

Todo sobre Famosos chilenos