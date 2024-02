Ya tiene 16 años: Así luce hoy Elías Collado, el recordado Andresito de "Isla Paraíso"

08 feb. 2024 - 08:00 hrs.

Son varios los jóvenes actores de las teleseries de Mega que se han ganado el reconocimiento de la audiencia, ya sea por sus carismáticos personajes o por su gran capacidad interpretativa. Uno de ellos es Elías Collado, quien brilló en su participación en "Isla Paraíso".

En la ficción, el pequeño, en ese entonces de 11 años, dio vida a Andrés "Andy" Rojas, el hijo de Carolina (Paola Volpato), quien debe adaptarse a una nueva vida en la isla, lejos de la ciudad en la que vivía y de los objetos tecnológicos con los que acostumbraba divertirse.

Hace algún tiempo, en una entrevista con FM Dos, confesó que su personaje, Andresito, no era de su agrado.

"No me caía muy bien la verdad (risas), yo me veía y decía 'uy, que es pesado', porque se quejaba mucho de todo", reveló al medio nacional.

Elías Collado en "Isla Paraíso"

Pero si bien su personaje no era el preferido, el pequeño actor sí recuerda con mucho cariño su paso por la obra de ficción.

"Me gustó el cariño que recibí por parte de la gente y de mis compañeros. Me enseñaron muchas cosas que me sirvieron hoy en día", comentó Collado.

Ya tiene 16 años

Si bien, actualmente no forma parte del elenco de ninguna teleserie, tras su paso por el Área Dramática de Mega, continuó con pequeños proyectos de actuación, además de seguir con su educación.

"Durante la pandemia y la guerra de Ucrania, me llamaron de TVN para conducir un programa que le pudiera acercar toda la información a los niños, niñas y adolescentes de ese momento", dijo Elías a FM Dos.

Fue a partir de este trabajo que surgió el proyecto en el que actualmente se desempeña. En esta ocasión, no es un actor, sino que un conductor de televisión para el programa "¿Qué sucede?", de NTV, en donde guía a los televidentes por diferentes temáticas y entrevista a expertos para conocer más sobre estas.

Si bien hoy en día se mantiene ocupado, el joven sí manifestó su deseo por regresar a una teleserie en un futuro. "Obvio que sí, me encantaría", sentenció Collado.

Así luce actualmente Elías Collado

