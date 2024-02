La decisión que tomará Alonso tras su pelea con Sole en "Como la Vida Misma"

06 feb. 2024 - 15:10 hrs.

Este martes 6 de febrero se emitirá el capítulo 186 de la teleserie de Mega "Como la Vida Misma", el cual ya se encuentra disponible en Mega GO.

En el último episodio pudimos ver que Alonso (Diego Muñoz) tuvo una furiosa reacción en la cena familiar de Navidad, debido a que su hijo Benja (Alexander Tobar) se encuentra hospitalizado por el grave accidente que sufrió.

"¡Tú no le vuelves a levantar la voz a mis hijos!"

En el nuevo capítulo, Sole (Sigrid Alegría) enfrentará a su marido por el escandaloso actuar que tuvo en la comida navideña.

"Yo entiendo que tú estás pasando por un momento muy difícil. Todos nos hemos esmerado para que tú tengas una noche bonita, una noche especial", le dirá a Alonso.

Sole en "Como la Vida Misma" (Captura Mega GO)

Sole también señalará: "Perdona, Alonso, pero tú no tienes ningún derecho a tratar así a mi familia. Yo te he aguantado tus instancias. Yo te he aguantado tus recriminaciones. Pero esto, yo no te lo voy a aguantar. ¡Tú no le vuelves a levantar la voz a mis hijos!".

La decisión de Alonso

En ese momento Alonso tomará una drástica decisión.

Alonso en "Como la Vida Misma" / Mega

"No sé lo que me pasa, te juro que no sé, Sole. El tema del Benja me tiene cargadísimo, pero lo que hice estuvo muy mal. Sabes qué pasa, Sole. Yo no estoy bien. Y sabes, lo mejor, voy a tomar aire", expresará.

Finalmente, la expareja de Octavia (Ingrid Cruz) decidirá ir a ver a su hijo a la clínica, donde continúa internado por el accidente que sufrió.

