Naya Fácil fue detenida en Viña del Mar: Trabajador de un bar la acusó de haberlo agredido

La influencer Nayadeth Neculhueque, mejor conocida por su nombre artístico, Naya Fácil, fue detenida por Carabineros de Viña del Mar en horas de la madrugada de este lunes 12 de febrero.

Así lo contó ella a través de sus redes sociales, mediante en historias de Instagram, en donde relató cómo fue el conflicto que la llevó a ser arrestada.

Los incidentes previos a la detención de Naya Fácil

De acuerdo a su relato, mientras estaba en un céntrico bar de Viña del Mar, tuvo un altercado con personal que trabaja en el local.

"El dueño del lugar nos trató pésimo (...) llamó a Carabineros diciendo que yo era lo peor", expresó Naya, mostrando luego al presunto dependiente del recinto, quien acusó que la mujer lo golpeó.

"Tú me pegaste, amiga, tú me pegaste", denunció quien sería un trabajador del local frente al celular de Neculhueque, quien le exigía que le diera la cara, puesto que el joven no se mostraba frente a él.

El video del denunciante

Paralelamente, en X, quien denunció los golpes de Naya subió un video en el que aparece la influencer siendo contenida en una escalera, asegurando que él le había pedido saludos.

En el mismo clip, el trabajador la desmintió. "Yo solo te atendí. Yo no te pedí saludos, yo no te pedí saludos, yo no te pedí saludos, no me importaste en toda la noche", aseveró.

"Me pegó, nos insultó y yo solo la atendí", escribió en el clip el mesero, quien agregó haber recibido malos tratos por parte de la influencer.

Horas después, ya en la mañana, Naya subió una imagen desde un furgón de Carabineros, en donde reveló que se encuentra detenida.

Historia de Naya Fácil

