Milagro y caos en Venezuela: Rescatan con vida a padre e hijo mientras denuncian saqueos tras el devastador doble terremoto

28 jun. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre y su hijo fueron rescatados en La Guaira el domingo de entre los escombros por socorristas internacionales, a casi cuatro días del doble sismo que golpeó con fuerza Venezuela y ha dejado casi 1.500 muertos, constataron periodistas de AFP.

Visiblemente cansados y aún en estado de shock, el padre y el menor fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses, en una zona playera de Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 azotaron Venezuela el miércoles, dejando devastación y muerte, especialmente en esta zona vecina de Caracas.

El menor fue extraído primero con el cuerpo lleno de polvo, sangre en la rodilla y una mano vendada. Él y su padre estaban con el torso y las piernas desnudos, cubiertos apenas por un trozo de tela.

Los bajaron de la montaña de hormigón acostados en una lona azul, atendidos con una bolsa de suero y una sonda, primero el joven y luego su padre.

Quedaron sepultados bajo una edificación en una playa de Caraballeda, en La Guaira, un estado vecino de Caracas, donde la destrucción es casi total.

Una multitud de voluntarios y personal de rescate pedía abrir el paso para trasladarlos a una ambulancia que los esperaba en la calle.

Las autoridades venezolanas informaron que al menos 189 edificios colapsaron totalmente en el país, la mayoría en La Guaira, donde las altas construcciones cayeron como naipes al momento de los dos sismos registrados con un intervalo de segundos.

La otra cara de la tragedia: Denuncian robos y saqueos

De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela.

Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.

En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos.

También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

La sucursal de una importante cadena de farmacias estaba desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado "turismo de la desgracia" y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.

"¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?", lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. "No dejaron ni el papel de las paredes", resume. "Se llevaron hasta los cables".

"Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado", lamentó.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira, sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar en Caracas.

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