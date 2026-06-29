Confirman muerte de esposa e hijos de futbolista argentino que eran buscados tras terremotos en Venezuela

29 jun. 2026 - 02:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se confirmó el hallazgo de los cuerpos de la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, familiares que eran intensamente buscados tras el doble terremoto que azotó Venezuela.

La noticia del fallecimiento de la familia del jugador fue confirmada por el Caracas FC, equipo al que pertenece Trejo y que le envió las condolencias a él y a sus seres queridos.

"El Caracas Fútbol Club se une al duelo que embarga al fútbol venezolano por el sensible fallecimiento de Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, esposa e hijos del jugador Lucas Trejo. La familia avileña envía fuerzas a sus familiares y amigos en tan duro momento", expresó en sus redes sociales.

Esposa e hijos de Lucas Trejo fallecieron en terremoto en Venezuela

Cabe recordar que el defensor central, que estaba concentrado en Caracas con su equipo para disputar la Copa Venezuela, perdió todo contacto con su familia después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Tras los movimientos telúricos, Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista, declaró que cuando Trejo logró llegar hasta el complejo residencial Cumanagotto, ubicado en la ciudad costera de La Guaira, encontró un escenario devastador. "Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más", afirmó.

Lucas estaba casado con Yanina desde 2019 y tuvieron a Aarón y Ainhoa, de 7 y 5 años, respectivamente. En 2015 se radicaron en Venezuela tras el paso del jugador por Grecia y Argentina.

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