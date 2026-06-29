Se percibe fuerte temblor en Venezuela tras doble terremoto del miércoles

29 jun. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo temblor remeció la mañana de este lunes a Caracas y al vecino estado de La Guaira, en Venezuela, cuando aún no se cumplen cinco días del doble terremoto que dejó un balance provisional cercano a los 1.500 fallecidos.

Se trata del movimiento telúrico de mayor intensidad registrado desde el miércoles, jornada en la que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el país con menos de dos minutos de diferencia.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo de magnitud 4,6 tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, uno de los balnearios más concurridos por los habitantes de Caracas.

Réplica ocurrió en medio de la búsqueda de sobrevivientes

"Se sintió bastante", comentó a AFP Isamel Díaz, residente de La Guaira.

El nuevo movimiento ocurrió mientras familiares y equipos de emergencia continúan las labores para encontrar personas atrapadas bajo los escombros.

Uno de ellos era Fernan Hernández, quien buscaba a su hermano entre los restos del edificio de cinco pisos donde vivía, en La Guaira.

"La diferencia con el terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vino que rebotó el piso. Todos lo sentimos", relató a AFP el hombre de 57 años.

"El pánico ese fue horrible. De verdad lo que queremos es que nos ayuden al máximo" para rescatar los cuerpos, añadió frente a la montaña de cemento, materiales y polvo.

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, informó a través de Telegram que "acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional".

Todo sobre Terremoto en Venezuela