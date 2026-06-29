Cupón de Gas: Este lunes 30 de junio vence el plazo para activar el beneficio de $27.000

29 jun. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta mañana martes 30 de junio tienen plazo las familias que cumplen con los requisitos para activar el Cupón de Gas licuado, que entrega un aporte único de $27.000 por hogar para apoyar los gastos durante los meses de invierno.

El beneficio está dirigido a quienes pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y busca ayudar a reducir el impacto del alza en el precio del gas, uno de los combustibles más utilizados durante esta temporada.

Es importante aclarar que la fecha límite de mañana corresponde únicamente a la activación del cupón. Es decir, quienes realicen el trámite dentro del plazo podrán utilizar posteriormente el beneficio, que estará disponible hasta el 30 de septiembre.

Para activarlo, el jefe o jefa de hogar —mayor de 18 años— debe ingresar al siguiente sitio (click aquí) con su ClaveÚnica y completar los datos solicitados. También existe la opción presencial para quienes tengan dificultades con la tecnología, acercándose a las oficinas de ChileAtiende.

Una vez aprobado el proceso, el usuario recibirá la información sobre la fecha en que podrá comenzar a utilizar el monto, ya sea a través de la aplicación de BancoEstado u otros mecanismos habilitados para la compra del gas.

El aporte puede utilizarse exclusivamente para la compra de cilindros de gas, sin importar el tamaño, y funciona como un descuento al momento de adquirir el producto. Si el monto del cupón no alcanza a cubrir el valor total, la diferencia puede ser pagada por el usuario, y si sobra dinero, podrá utilizarse para una próxima compra mientras el beneficio siga vigente.

Desde los centros de distribución explican que este apoyo puede representar cerca de un 16% de ahorro en el consumo de un hogar durante los meses más fríos, considerando que una familia promedio puede gastar cerca de 60 mil pesos mensuales en gas durante el invierno.

Además, las autoridades recuerdan que el beneficio es personal, no puede venderse ni transferirse a otra persona, y solo puede ser utilizado por quien realizó la activación como jefe o jefa de hogar.

Por eso, quienes aún no han realizado el trámite y creen cumplir con los requisitos tienen solo hasta mañana para activar este apoyo económico.

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