Aumenta a 1.719 la cifra de fallecidos tras terremotos en Venezuela: Continúan las labores de búsqueda y rescate

29 jun. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", dijo la autoridad al leer el parte diario oficial. También reportó 5.034 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07:01 hora local, de magnitud 4,2. Aunque causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación por ella.

Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, que golpearon especialmente al estado de La Guaira y Caracas. Al menos 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.

Dentro de las víctimas fatales se encuentran cuatro chilenos. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó hoy el fallecimiento de una cuarta persona de nacionalidad chilena producto de esta tragedia.

En tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Equipos USAR de Chile, junto a equipos especializados de Colombia, Ecuador y Suiza, permanecen desplegados entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

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Los trabajos continúan mientras familias siguen esperando información sobre sus seres queridos desaparecidos tras la emergencia.

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