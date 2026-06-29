Ministerio de Relaciones Exteriores reporta cuarto fallecimiento de un chileno en los terremotos de Venezuela

29 jun. 2026 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó el cuarto fallecimiento de un chileno en los terremotos de Venezuela.

La entidad, mediante un comunicado, dio a conocer la información, tal como lo había hecho en días anteriores para informar el fallecimiento de otros tres compatriotas.

El comunicado

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela”, parte el escrito.

Enseguida se añadió que “de esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento”.

La Cancillería expuso que ha tomado conocimiento del caso mediante los familiares de la víctima, “a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención”.

Chileno cuenta cómo vive el post terremoto en Venezuela

Fabián Paulsen, ciudadano chileno residente en Portuguesa, a cuatro horas de Caracas, advirtió sobre la falta de preparación sísmica en Venezuela.

"No hay una cultura de por medio por parte de la gente de acá, de qué hacer en caso de estas emergencias, cómo controlar la situación un poquito, calmándose o actuando de forma rápida", dijo.

Las réplicas continúan sintiéndose y confiesa que las alarmas de Google Play le generan temor: "Yo lo que tengo ahora es el temor de que vuelva a sonar, en este caso, esta alarma que me tiene un poquito asustado".



Sin embargo, cuestionó la acción gubernamental frente a la emergencia. "Hay un poquito de falta de coordinación por parte de las autoridades", continuó.

Respecto a la situación emocional en la zona, afirmó que es totalmente devastadora, sobre todo para los menores. "Los niños siento que están quedando muy a la deriva. Hay niños que quedan sin sus padres. No se sabe quiénes son responsables. No tengo conocimiento de quién se hace cargo", lamentó.

Finalmente, admitió que la situación ha afectado su estado mental, algo similar a lo ocurrido durante el terremoto de 2010 en Chile.

"Ha ido en decadencia mi ánimo, es como un agotamiento mental. Me alejé un poquito de las redes sociales para poder dejar de ver estos videos que a veces son muy fuertes. Como lo vivimos el 2010, el estrés postraumático es bien fuerte posterior a los terremotos y tragedias; al estar 24/7 viendo constantemente informaciones de tragedia, la salud mental es muy importante", cerró.

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