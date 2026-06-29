Temblor en la zona norte del país: Magnitud y epicentro del sismo ocurrido durante la madrugada del lunes

29 jun. 2026 - 06:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 29 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 06:15 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 49 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 160 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.