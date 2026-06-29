Temblor en la zona norte del país: Magnitud y epicentro del sismo ocurrido durante la madrugada del lunes
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes 29 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 06:15 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 49 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 160 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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