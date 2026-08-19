Estuvo en junio en el norte: Pareja de Alexis Sánchez compartió mensaje en apoyo a afectados por el temporal en Tocopilla

19 ag. 2026 - 17:04 hrs.

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista chileno Alexis Sánchez, reaccionó en redes sociales a los estragos que ha generado el temporal en la región de Antofagasta, especialmente en Tocopilla, tierra natal de su novio y que conoció hace pocos meses.

A través de sus historias de Instagram, la modelo rusa se solidarizó con la gente del norte del país y envió un mensaje de apoyo a los afectados por las lluvias, aluviones e inclemencias del tiempo.

¿Qué dijo la pareja de Alexis Sánchez sobre Tocopilla?

"Qué miedo. Mucha fuerza para la gente de Tocopilla", escribió Alexandra en una publicación acompañada de un video de Meganoticias sobre el arrastre de autos por las intensas lluvias.

Historia de Instagram de Alexandra Litvinova / @litvinova_alexandra

¿Qué dijo Alexis Sánchez por la situación en Tocopilla?

En ese mismo contexto, Alexis ofreció su apoyo al Presidente José Antonio Kast con un mensaje en sus historias de Instagram.

"Confío en usted, presidente. Si necesita ayuda, estoy disponible", escribió en referencia a un video del mandatario en el que se dirige a Tocopilla.

Más tarde, el jugador de 37 años publicó: "Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa. Siempre estaré presente en mi Tocopilla, que me vio crecer, como siempre lo he hecho".

"Para ayudar a familias, niños y adultos mayores, aunque NO sea mi responsabilidad", concluyó Alexis.

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