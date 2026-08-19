Tocopilla, rutas y albergues: Los principales temas que abordó Kast tras llegar a Antofagasta

19 ag. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast llegó hasta la Región de Antofagasta para monitorear en terreno los efectos del sistema frontal y la emergencia que afectó durante las últimas horas a distintas comunas, siendo Tocopilla una de las zonas que concentró la mayor afectación.

El Mandatario encabezó una reunión en la Delegación Presidencial Regional junto a autoridades locales, representantes de Senapred, alcaldes y autoridades de Gobierno, instancia en la que se abordó la situación de conectividad, albergues, infraestructura y las medidas que se adoptarán tras las intensas precipitaciones y la activación de quebradas.

Según el balance entregado por las autoridades, no se registran víctimas fatales ni personas desaparecidas, mientras continúan los trabajos de despeje y habilitación de rutas en los sectores afectados.

Kast encabeza mesa de trabajo con autoridades regionales

El Presidente destacó la coordinación realizada entre las distintas instituciones para enfrentar la emergencia: “Hemos podido tener una mesa de trabajo regional junto a las máximas autoridades locales, gobernador regional, delegado, director de Senapred y alcaldes de las distintas comunas, Tal Tal, Mejillones, entre otras”, señaló.

Kast indicó que el general de brigada Eduardo Cuadra se encuentra desplegado en Tocopilla, mientras que durante la jornada se recogió información sobre las principales necesidades de las comunas afectadas.

En la reunión participaron además autoridades del Ministerio del Interior, Desarrollo Social, y Obras Públicas, entre otras reparticiones. Uno de los principales temas abordados fue la conectividad, ya que distintas rutas resultaron afectadas por las lluvias y la activación de quebradas.

El Mandatario informó que una ruta hacia Tocopilla ya se encuentra habilitada, mientras se continúa trabajando para recuperar otras dos vías.

Asimismo, señaló que la infraestructura sanitaria se mantiene operativa y que Tocopilla concentró una mayor ocupación de albergues, además de algunos recintos habilitados en Antofagasta.

Autoridades abordan situación de personas en zonas de alto riesgo

Durante la reunión también se analizó la situación de personas que viven en sectores considerados de alto riesgo. Kast afirmó que se alcanzó un acuerdo para trabajar en medidas destinadas a que quienes se han instalado en estas zonas puedan abandonarlas, en referencia a los distintos campamentos existentes en la región.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, agradeció la presencia del Presidente y de los equipos ministeriales, adelantando que las autoridades se trasladarían hasta Tocopilla para evaluar directamente los daños y necesidades de la comuna.

Entre las tareas proyectadas se encuentra la elaboración de un plan de habilitación de viviendas, el trabajo de los equipos de Vialidad para recuperar la conectividad y nuevas intervenciones en infraestructura.

Además, planteó la necesidad de habilitar cauces de aguas lluvias y mejorar la infraestructura de establecimientos educacionales que cumplen funciones de albergue: “Tenemos mucho trabajo en conjunto”, sostuvo, haciendo también referencia a las personas que viven en situación irregular en sectores de alto riesgo.

Máximo Pavez destaca rol de las piscinas aluvionales

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un balance de la emergencia y señaló que durante la jornada anterior se realizaron tres reuniones del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional.

La principal afectación, indicó, se concentró en Tocopilla. Sin embargo, destacó que el pulso de agua fue moderándose y que la construcción de piscinas aluvionales permitió acotar los efectos de la activación de quebradas.

También mencionó la situación registrada en el sector de Coloso, donde fue necesaria una evacuación por vía marítima.

Pavez destacó que las obras ejecutadas en la zona permitieron controlar el descenso del agua y confirmó que, hasta ahora, no hay personas fallecidas ni desaparecidas producto de la emergencia.

Más de 6 mil hogares reciben pago del Bono de Enseres

La autoridad también abordó las ayudas destinadas a familias afectadas por los recientes eventos meteorológicos.

Según informó, 6.979 hogares que fueron catastrados mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) están siendo objeto de pago del Bono de Recuperación, también conocido como Bono de Enseres.

El monto total comprometido hasta ahora alcanza los $5.336 millones. Además, indicó que considerando todos los eventos asociados al fenómeno de El Niño intenso, el apoyo estatal asciende a $31.949 millones, beneficiando a 39.654 hogares entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Antofagasta comienza a normalizarse tras la emergencia

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, señaló que durante la jornada anterior se registró la mayor intensidad de las precipitaciones en la comuna.

Explicó que la baja segregada que afectó al sector sur de la ciudad provocó la activación de dos quebradas, dejando aislada a la comunidad de Coloso.

Ante la situación, se habilitaron siete albergues y cerca de 1.000 personas fueron trasladadas a estos recintos. Actualmente, la cifra se habría reducido a alrededor de 200, ya que las familias han comenzado a retornar a sus hogares. El alcalde destacó que no hubo personas lesionadas, fallecidas ni desaparecidas, y que tampoco se reportaron viviendas destruidas.

Pese a ello, advirtió que la ciudad debe prepararse mejor para enfrentar este tipo de fenómenos: “Antofagasta no está preparada para estas lluvias”, planteó, enfatizando la necesidad de avanzar en planificación urbana, mejorar los sumideros de aguas lluvias y continuar interviniendo quebradas.

Actualmente, señaló que "hay 11 quebradas intervenidas, aunque todavía quedarían entre seis y siete pendientes". La jornada estará enfocada en avanzar en la normalización de la ciudad mediante el despeje de calles, drenaje, limpieza y bombeo de sectores afectados.