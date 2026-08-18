Grupo lleva más de 10 horas aislados en ruta a Tocopilla tras aluvión: "No hemos podido pasar para ningún lado"

18 ag. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 10 horas lleva aislado Lucas Julio junto a otras nueve personas en la ruta que conecta Antofagasta con Tocopilla, luego de que intensas lluvias provocaran remociones en masa y cortes en distintos puntos del camino.

El grupo permanece en el sector de Punta Atala, a unos 20 kilómetros al sur de Tocopilla, sin poder avanzar ni regresar.

“Bueno, dentro de todo nos encontramos bien. De salud estamos bien, no nos ha pasado nada. Solamente estamos aislados. Igual agradecer la exposición temprano, gracias a eso, bueno, nos han contactado harto, locales de aquí de la escaleta aledaña han tratado de ayudarnos. Lamentablemente, la situación es compleja, no hemos podido pasar para ningún lado. Nos ofrecieron refugio, no pudimos pasar debido al barro, el vehículo no llegó. A pie nos enterramos hasta la rodilla, entonces seguimos en el mismo punto donde iniciamos”, relató.

"Quedamos completamente varados y seguimos aquí hasta ahora"

Lucas relató que el grupo quedó atrapado luego de que una gran masa de roca y barro bloqueara la carretera.

“Al momento, bueno, que íbamos cruzando aquí la carretera, nos encontró una lluvia demasiado fuerte. En cosa de minutos se desplazó la masa, una masa gigante de roca, barro, nos imposibilitó pasar. Tratamos de regresar y en la al otro lado lo mismo. Se desplazó la tierra, quedamos completamente varados y seguimos aquí hasta ahora”, dijo.

Entre las 10 personas hay dos adultos mayores, mientras que el resto son personas jóvenes. Cuatro de ellos corresponden a la familia de Lucas y los demás quedaron atrapados en distintos vehículos. El grupo también comparte el lugar con camioneros que transportan carga y que tampoco han podido avanzar debido al barro.

La situación se ha vuelto especialmente compleja por la falta de alimentos y las bajas temperaturas durante la noche. Lucas contó que prácticamente solo tienen café y que un camionero compartió una lata de atún entre todos.

“Más que el café no tenemos más. Bueno, el camionero tenía una lata de atún, pero que la hemos dividido entre todos, más no. Es una sola persona, entonces, se entiende que su ración es para uno”. Además, utilizan una pequeña cocinilla para calentar agua y mantenerse abrigados.

El joven explicó que, de acuerdo con lo informado por la autoridad, probablemente deberán pasar la noche en el lugar, ya que no existe certeza de cuándo podrán despejar la ruta.

Se mantienen alertas ante posibles nuevas remociones

Mientras tanto, el grupo se mantiene atento ante la posibilidad de nuevas remociones. Lucas aseguró que, aunque en el punto donde están no llueve actualmente, observan cómo el barro continúa desplazándose por distintos sectores de la carretera.

“Sin embargo, durante toda la calzada se ve como corre el barro. Entonces, es difícil estar en una zona relativamente segura, más durante la noche, que esa era nuestra preocupación de que nos sacaran antes, porque en la noche no podemos ver por dónde pasa el barro”, afirmó.

Finalmente, relató que fueron ellos mismos quienes solicitaron ayuda durante la mañana, luego de observar cómo el cerro comenzaba a desprenderse.

“Nosotros cuando llamamos a Carabineros en primera instancia, cuando llegamos aquí en la mañana, veíamos que el cerro venía abajo. Entonces, necesitábamos ayuda, no sabíamos qué hacer”, cerró.