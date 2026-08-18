Subsecretario Pavez por Estado de Catástrofe en Tocopilla: "El evento no ha sido todavía superado"

18 ag. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado en la provincia de Tocopilla, debido a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la región de Antofagasta.

La autoridad explicó que la región se encuentra bajo alarma meteorológica por precipitaciones anormales y que durante las últimas horas se registraron importantes remociones en masa en Tocopilla.

"El evento no ha sido todavía superado, es decir, se encuentra en desarrollo y por el gran nivel de afectación que ha generado esta situación, es que el Presidente de la República ha determinado decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la provincia de Tocopilla", explicó.

Antofagasta está siendo monitoreada

Pavez señaló que el acceso a Tocopilla continúa siendo complejo y que las autoridades también monitorean la situación en Antofagasta por una eventual activación de quebradas.

El subsecretario llamó a la población a seguir las alertas SAE y evacuar cuando corresponda. Recordó que desde la noche del lunes se habían enviado mensajes de advertencia por la posible activación de quebradas, situación que finalmente ocurrió este martes.

Respecto de eventuales víctimas, Pavez señaló que hasta las 16:00 horas no existía un reporte oficial de personas fallecidas ni desaparecidas. Explicó que para registrar oficialmente una desaparición debe existir una denuncia por presunta desgracia ante las policías.

"Por lo tanto, el Gobierno en este momento no tiene la información oficial de personas desaparecidas. Lo que no quiere decir que haya dificultad para ubicar algunas personas en el contexto de la emergencia que estamos teniendo en Tocopilla. Pero quiero ser muy responsable. Ahora, siendo las 4 de la tarde, no hay un reporte oficial de personas ni fallecidas ni de personas desaparecidas. Esa condición está siendo permanentemente evaluada", señaló.

Despeje de rutas y despliegue de ayuda

Según la autoridad, una vez que las condiciones meteorológicas permitan trabajar, la prioridad será despejar las rutas hacia Tocopilla para permitir el ingreso de ayuda, realizar catastros y movilizar maquinaria de vialidad. También se contempla el uso de medios aéreos para facilitar el despliegue de personal y recursos.

Pavez explicó además que, ante la activación de quebradas, la evacuación funciona de manera distinta a la de un tsunami: "no existe un único camino de evacuación y lo fundamental es alejarse de los cursos de agua".

"Lo que hay que hacer es alejarse de los cursos de agua. Por lo tanto, a través de la mensajería SAE se identifica cuáles son los sectores que hay que evacuar y por eso que hemos hablado con la delegada presencial siempre de evacuaciones horizontales, porque no es necesario que usted baje o que suba, como es el caso del tsunami", sostuvo.

Finalmente, el subsecretario reiteró que la prioridad durante las próximas horas es "asegurar la integridad de las personas, mientras se monitorea la evolución del sistema frontal en Tocopilla, Antofagasta y otras zonas de la región".