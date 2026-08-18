Video muestra impresionante caída de vehículos en Iquique tras deslizamientos en estacionamientos de la ZOFRI por lluvias

18 ag. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a Iquique provocaron deslizamientos de tierra en estacionamientos ubicados en la ladera de un cerro, generando el desplazamiento y caída de varios vehículos que permanecían en el lugar.

El hecho se registró en el sector de ZOFRI, donde existen terrazas utilizadas como estacionamientos para vehículos que esperan ser reparados, vendidos o comercializados.

Video muestra cómo los estacionamientos van cediendo y los vehículos comienzan a caer

Las precipitaciones provocaron socavones y remociones en masa que terminaron afectando directamente estas estructuras.

Las imágenes muestran cómo los estacionamientos van cediendo y los vehículos comienzan a caer por la ladera, producto del desplazamiento del terreno y la acumulación de agua y arena. Los automóviles se encontraban sin personas en su interior.

Senapred emitió una alerta SAE solicitando evacuar las zonas de ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de Iquique, en la región de Tarapacá, por peligro de aluvión.