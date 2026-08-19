"Confío en usted": Alexis Sánchez envía mensaje a Presidente Kast y ofrece ayuda a Tocopilla por catástrofe

19 ag. 2026 - 10:59 hrs.

Un sistema frontal ha causado una catástrofe en la Región de Antofagasta, con lluvias, vientos, marejadas y aluviones que cortaron por completo el tránsito en las rutas. En este contexto, el Presidente José Antonio Kast viajó a Tocopilla la madrugada de este miércoles.

Tocopilla fue una de las zonas más afectadas por el intenso temporal, e incluso el mandatario decretó estado de catástrofe en la provincia tras el devastador aluvión.

¿Qué dijo Alexis Sánchez?

Por lo mismo, el futbolista nacional Alexis Sánchez, oriundo de Tocopilla, ofreció su apoyo al jefe de Estado con un mensaje en sus historias de Instagram.

"Confío en usted Presidente. Si necesita ayuda, estoy disponible", escribió haciendo referencia a un video publicado por el mandatario en el que se dirige a Tocopilla.

Alexis siempre se ha mostrado preocupado por su tierra natal, compartiendo con niños, entregando regalos en época navideña e incluso visitando Tocopilla durante sus vacaciones para estar con su familia y amigos.

Actualmente, el jugador de 37 años está en Canadá, integrándose a su nuevo club, el CF Montréal de la MLS, donde disputará la siguiente temporada.

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