Alexis explica por qué se fue a la MLS y analiza opción de volver a Chile: "Vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo"

18 ag. 2026 - 11:52 hrs.

Alexis Sánchez vive días agitados en el CF Montréal de la Major League Soccer. El delantero chileno fue oficializado la semana pasada como flamante fichaje del cuadro norteamericano y ahora tuvo su primera conferencia de prensa en su nuevo club.

En diálogo con los medios locales, el goleador histórico de la Roja explicó los motivos que lo llevaron a dejar el fútbol europeo y arribar a la MLS.

"Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: '¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?'", comenzó diciendo el tocopillano.

"Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montréal es un club que confió en mí; una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón", añadió.

Primeras impresiones de Alexis sobre la ciudad de Montreal

Sobre sus primeras impresiones de Montreal, el atacante nacional sostuvo: "La ciudad quiere crecer en la pasión que hay por el club. Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol también sea lo mismo, que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia, y poder darle una alegría a los hinchas".

Respecto a su estado físico, comentó: "Estuve entrenando en Italia; obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los partidos me sentiré mejor físicamente. Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años; me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme rápido cuando llego a un equipo".

"Me gustaría volver a Chile algún día"

Por último, Sánchez se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol chileno tras culminar su paso en la MLS: "En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Entonces, me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo".

Consignar que Alexis podría estar en la nómina para el partido de este miércoles ante el Columbus Crew, el cual está programado para las 19:30 horas.

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