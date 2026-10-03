Karla Melo y Gastón Salgado aclaran los rumores de romance: "La vida nos ha conectado"

03 oct. 2026 - 20:40 hrs.

Los actores Karla Melo y Gastón Salgado salieron a aclarar públicamente los rumores de una relación sentimental entre ambos que surgieron tras el video en el cual recrean una emblemática escena de los personajes que interpretaron en la serie "El Reemplazante".

A 12 años de su estreno, los intérpretes personificaron nuevamente a la pareja conformada por Flavia y Claudio para el videoclip de "Sé Libre", la nueva canción de Melo.

El registro generó inmediatamente una serie de reacciones por parte de sus seguidores, quienes, tras ver la química entre ambos artistas, comenzaron a sospechar de una posible relación sentimental en la vida real.

"La vida nos ha conectado"

Para promocionar esta pieza musical, Melo y Salgado asistieron al programa "Dedicados" de FMDOS, en donde les preguntaron directamente lo que las redes querían conocer: "¿Qué pasa realmente con Karla Melo y Gastón Salgado? ¿Hay romance?".

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"A eso me trajiste, esta encerrona tenías preparada", dijo inmediatamente Salgado ante la pregunta que se tomó con bastante humor.

Sin embargo, fue Melo quien elaboró un poco más en la respuesta, señalando que "tal como dice la canción, estamos en una etapa en que los dos somos personas libres, estamos disfrutando nuestra vida, nuestra soltería, nuestra conexión".

"La vida nos ha conectado y han pasado como 12 años de 'El Reemplazante' y aquí estamos (...) La Karla es una mujer maravillosa, una persona increíble", dijo por su parte el actor.

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