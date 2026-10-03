"Señal de Vida": El esperanzador mensaje de Mane Swett tras confirmarse extensión del nuevo juicio por la tuición de su hijo

03 oct. 2026 - 19:15 hrs.

Esta semana se esperaba una resolución en el nuevo juicio por la tuición del hijo de la actriz nacional María Elena Swett y el periodista estadounidense John Bowe. Sin embargo, la jueza a cargo del proceso estableció tres audiencias más que se extenderán hasta diciembre.

Por estos días la actriz se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, hasta donde viajó para la que debía haber sido la última audiencia del tercer juicio por la tuición de su hijo Santiago.

Juicio se extenderá hasta diciembre

El mediático caso comenzó el 21 de diciembre de 2022, cuando el hijo de "Mane" viajó con su padre al país norteamericano con el compromiso de que debía regresar a Chile el 8 de enero de 2023, algo que hasta ahora no se ha cumplido.

Cuando la pareja se separó, hicieron un juicio de tuición en Chile en el cual la actriz se quedó con la custodia del menor, permitiendo que su padre lo pudiera visitar y llevarlo a Estados Unidos en vacaciones.

Amparándose en el Convenio de La Haya y el capítulo de sustracción de menores, Swett inició la lucha para recuperar a su hijo, pero en marzo de 2023 Bowe pidió un nuevo juicio de tuición en Norteamérica del que la actriz nunca se enteró.

Al no presentarse, el Tribunal de Familia de Nueva York falló a favor del padre y, cuando la acción judicial presentada por Swett también confirmó ese fallo de primera instancia, la intérprete apeló ante la Corte Suprema de Nueva York por el juicio que se desarrolló en su ausencia.

Así, el máximo tribunal de ese estado le dio la razón y ordenó un tercer juicio de tuición que comenzó en agosto con la fijación de cuatro audiencias: 16 de septiembre, 28 de septiembre, 29 de septiembre y 1 de octubre.

A raíz de esto, se pensaba que el juicio tendría una resolución el pasado jueves, pero la jueza Stephanie Schwartz dispuso la realización de tres audiencias más: 9 de noviembre, 10 de noviembre y 22 de diciembre, a cuatro años de que Santiago abandonara Chile junto a su padre.

"Señal de vida"

Pese a esto, la actriz ha seguido firme en su lucha y en las últimas horas publicó una historia en su cuenta de Instagram en la cual expresa sus esperanzas por una resolución favorable a la petición de recuperar a su hijo.

Desde la misma ciudad de Nueva York, "Mane" publicó una fotografía de su mano alzada al cielo en la cual se puede leer el simple mensaje: "Señal de Vida", que acompañó con el hashtag "Resiste mamá".

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