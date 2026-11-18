18 nov. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

El líder chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, iniciaron este miércoles una reunión privada en el marco de la Cumbre de APEC en China, un día antes de un histórico encuentro trilateral con Donald Trump.

La cita del jueves ha despertado temores de que los líderes puedan decidir el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa o que busquen dividir el mundo en esferas de influencia, según informó AFP.

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, según Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

Pekín solo ha dicho que los líderes mantendrían "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias" al margen de esta cita del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Además, China ha sostenido por años que Estados Unidos y Rusia deben reducir sus gigantescos arsenales nucleares antes de que acceda a negociar sobre su propio armamento, de menor tamaño.

Líder ruso espera que la reunión con Xi y Trump sea "Muy útil"

Las agencias de noticias chinas y rusas informaron que Xi Jinping y Putin se reunieron para mantener conversaciones, la quinta vez que los dos líderes se reúnen este año, incluida una vez por videoconferencia.

Putin ha sido marginado por Occidente desde que desató lo que ha sido denominado como el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con su invasión a Ucrania en 2022. Al dirigirse a la reunión de la APEC este miércoles, dijo que esperaba que la cumbre trilateral con Xi y Trump sea "muy útil".

"En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums", declaró Putin. Además, afirmó que las sanciones occidentales impuestas a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 habían fracasado, argumentando que "no eran capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia".

Minutos antes, Xi Jinping pidió ante el mismo foro empresarial una mayor cooperación internacional en materia de Inteligencia Artificial y libre comercio. "Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda", dijo Xi al inaugurar el evento.