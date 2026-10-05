Dijo que estaba arrepentido: La última comunicación de chileno que viajó a Rusia por trabajo y terminó en la guerra

05 oct. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

"Me voy a hacer un curso de policía militar". Eso le dijo Rodolfo Chico a sus padres antes de tomar vuelo rumbo a Rusia, país en el que actualmente se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de junio.

El joven chileno de 31 años, en realidad, se incorporó al ejército ruso y terminó combatiendo en la guerra contra Ucrania en contra de su voluntad. Desde hace meses, su familia no tiene noticias claras sobre su paradero y teme que haya muerto en el conflicto.

" Acuérdate de que vas a un país en guerra"

Rodolfo vivió diez años en Neuquén, Argentina, donde cursó estudios de Economía que no pudo terminar por problemas económicos. Por eso, este año decidió tener un breve regreso a Chile, donde le contó a su familia que se iría a trabajar a Turquía.

Sin embargo, poco antes de viajar, les confesó todo. "Me dijo: 'La verdad es que me voy a Rusia, me voy a hacer un curso de policía militar y me voy a integrar al ejército'", contó su padre, Juan, en conversación con las Últimas Noticias.

"Cuando se fue, le dije: 'Acuérdate de que vas a un país en guerra'. Y me respondió: 'Esto no tiene nada que ver con la guerra. Yo voy a un curso'", recordó su papá.

Un curso que terminó en engaño

Al principio, Rodolfo siguió en contacto con su familia. Desde Rusia enviaba fotografías y videos y les contaba que estaba en una base militar. "Papá, estoy súper bien, no estoy corriendo ningún peligro", le dijo. Era un contrato por un año con un muy buen sueldo, e incluso Rodolfo le prometió a su padre que le enviaría plata para que se construya una casa, pero eso nunca pasó.

El 11 de junio lo hicieron firmar un contrato en ruso. Rodolfo pensaba que era algo de trabajo relacionado con el curso que le habían ofrecido, pero en realidad lo estaban enviando directo al campo de batalla. Recién se dio cuenta de que lo habían engañado cuando otros compañeros latinos le advirtieron.

Diez días preso

Tras ello, Juan se enteró de que su hijo se rebeló junto a dos compañeros latinos porque no quería ir a combatir. "Hermano, acá la estamos pasando muy mal, nos tuvieron diez días presos y a mí me golpearon mucho hoy", le escribió Rodolfo a un compañero cubano.

El último contacto con su familia ocurrió el 21 de ese mes, cuando Rodolfo dijo que estaba arrepentido, pero que no había nada que hacer. Desde entonces, nadie ha podido saber con certeza dónde está.

La Cancillería chilena consultó a Rusia, que respondió que Rodolfo quedó a disposición del mando ruso desde el 1 de julio por ausentarse más de diez días, pero no explicaron si estaba desaparecido o si estaba con vida. Otros de sus compañeros fallecieron, pero del chleno no se sabe absolutamente nada.

"Yo quisiera creer que se arrancó, que se escondió, pero la realidad puede ser otra... Impotencia absoluta. ¿Y qué va a hacer Chile frente a la primera potencia mundial?", cerró su padre.

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