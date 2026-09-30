Reportan dos muertos y cuatro heridos en ataques rusos contra la capital de Ucrania

30 sept. 2026 - 03:40 hrs.

¿Qué pasó?

Ataques rusos contra Kiev causaron la muerte de un niño y una mujer y dejaron heridas a cuatro personas, anunciaron este miércoles las autoridades.

Periodistas de la Agence France-Presse escucharon durante la noche una decena de explosiones en la capital ucraniana, que enfrenta ataques de Moscú casi a diario.

Los bombardeos ocurrieron después de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera de una amenaza de proyectiles balísticos y, posteriormente, informara que se dirigían a la ciudad.

"Otro ataque enemigo con misiles y drones"

"La región de Kiev ha sufrido otro ataque enemigo con misiles y drones", dijo el jefe de la administración militar regional, Timur Tkachenko.

El gobierno capitalino, por su parte, informó en Telegram que "dos personas murieron y cuatro resultaron heridas".

Kiev se ha enfrentado cada vez más a drones y misiles rusos a medida que el peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial entra en su quinto año.

El martes por la noche, el canciller alemán Friedrich Merz consideró que una reunión excepcional entre los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Rusia, celebrada el sábado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, había demostrado que Moscú "no está en absoluto interesado en negociaciones serias" sobre Ucrania.

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