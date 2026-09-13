Tensión internacional: Boris Johnson viajaba en el tren anterior al que fue alcanzado por un dron ruso

13 sept. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

El exprimer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y una comitiva de altos diplomáticos europeos salieron ilesos tras rozar el peligro a escasos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia.

El tren comercial en el que se trasladaban logró cruzar la zona limítrofe apenas minutos antes de que la locomotora del convoy subsiguiente fuera alcanzada por un dron ruso de ataque tipo Geran-5.

El incidente se registró en las primeras horas de este domingo en la región de Volinia, cuando las delegaciones regresaban de la Conferencia de Estrategia Europea Yalta celebrada en Kiev.

¿Quiénes viajaban con Boris Johnson?

Junto a Johnson viajaban figuras de peso internacional como el ex primer ministro sueco Carl Bildt y Günter Sautter, asesor del canciller alemán Friedrich Merz, además de representantes diplomáticos de Francia e Italia.

Ante la alerta inminente, los equipos de seguridad evacuaron y aceleraron el paso del tren hacia la localidad polaca de Dorohusk, consignó Infobae.

A pesar del impacto directo sobre la locomotora del segundo tren de la ruta Kiev-Varsovia —que transportaba a 206 pasajeros—, la empresa estatal Ukrzaliznytsia confirmó que la rápida respuesta impidió que hubiera heridos.

La reacción de Boris Johnson

El ataque generó un repudió unánime. Johnson calificó el bombardeo como una acción "insensata y aleatoria", renovando su pedido a la comunidad internacional para acelerar el envío de defensas aéreas a Ucrania y utilizar los activos rusos congelados en Europa para financiar la resistencia.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski desestimó que se tratara de un accidente y denunció la constante escalada de Moscú a las puertas del territorio de la OTAN y la Unión Europea.

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