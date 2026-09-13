Feriados irrenunciables de Fiestas Patrias: ¿Pueden funcionar los supermercados?

13 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Con las Fiestas Patrias aproximándose cada vez más rápido, muchos ya comienzan a preparar las compras para celebrar el 18 con todo. Carne, empanadas y choripanes son solo algunas de las preparaciones típicas, además del cotillón.

Sin embargo, no faltan quienes dejan las compras de las festividades para última hora, pero ojo, porque arriesgarse a hacer todo el día anterior o el mismo 18 de septiembre podría salir caro.

¿Pueden funcionar los supermercados durante Fiestas Patrias?

Lo anterior, porque el comercio no funciona de la forma habitual en vísperas de fiestas o durante las mismas celebraciones.

Los días 18 y 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército) son feriados irrenunciables, por lo que los supermercados no abrirán.

Es más, la mayoría de los supermercados adelantan sus cierres el 17 de septiembre; por lo general, los locales bajarán sus cortinas a las 19:00 horas.

Ahora bien, algunas tiendas o servicios permanecen abiertos, aunque sea feriado irrenunciable. Específicamente, los que siguen atendiendo durante festivos irrenunciables son:

Clubes

Restaurantes

Locales de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarés.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina").

Farmacias de urgencia y farmacias de turno.

Tiendas de conveniencia dentro de las bencineras, que venden alimentos para consumir en el local.

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