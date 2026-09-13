Ministro Poduje tras Te Deum evangélico: "A estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior"

13 sept. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, asistió este domingo 13 de septiembre al primer Te Deum evangélico del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en donde aprovechó de efectuar una evaluación de los primeros seis meses del Ejecutivo, los que se cumplieron el viernes pasado.

El secretario de Estado conversó con la prensa y fue consultado acerca de los errores de la gestión anterior y que han sido heredados por la actual administración: "A estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior", puntualizó Poduje.

Esto se suma a las declaraciones que entregó hace unos días a una radio, en donde afirmó estar "consciente de que el problema que tenemos es real".

"No es culpa del gobierno anterior y, si fuera culpa, da lo mismo, porque nosotros tenemos que arreglarlo, así que lo que tenemos que hacer ahora es arreglar el problema", señaló en ese entonces.

El balance del ministro Poduje

De acuerdo a lo anterior, señaló en el Te Deum que "la gente me dice en terreno: 'oiga, el gobierno anterior ya fue, usted tiene que resolver'. Así que nosotros tenemos en 6 meses 118 mil viviendas en construcción y vamos a iniciar 60 mil".

Asimismo, destacó que "tenemos un 80% de los subsidios asignados en Ñuble y Biobío. Un avance físico de 24%".

Para cerrar, expuso que se cuenta con "una ejecución presupuestaria de casi 61% y vamos a llegar a 100% a fin de año, así que estamos muy conformes. Además, con el apoyo del Presidente".

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