Detienen a hombre denunciado por faenar a un perro en plena vía pública en La Pintana

13 sept. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un episodio de maltrato animal quedó al descubierto la tarde de este domingo en la comuna de La Pintana, luego de que efectivos de Carabineros de Chile detuvieran a un hombre adulto tras ser sorprendido faenando a un perro en la vía pública.

El procedimiento policial se desencadenó gracias a la alerta oportuna de los propios vecinos del sector, quienes llamaron a la policía tras percatarse de la macabra escena que ocurría en la intersección de avenida Lo Martínez con Pedro Prado.

Lo detuvieron en flagrancia

De acuerdo con la información entregada por la institución uniformada, personal policial se trasladó rápidamente al lugar de los hechos para verificar la situación.

Al arribar a la mencionada esquina, Carabineros pudo constatar en terreno la veracidad de la denuncia vecinal, encontrando al individuo en flagrancia.

El mayor Miguel Olivares, de la 41.ª Comisaría La Pintana, señaló que "se detuvo a persona adulta y de sexo masculino, en situación de calle, tras denuncias de vecinos que indicaban que el hombre faenó al animal en la vía pública... Al llegar al lugar, estaba el sujeto con una parrilla... Fue aprendido y puesto a disposición de la Fiscalía".

El aprehendido fue trasladado a la unidad policial correspondiente para ponerlo a disposición de la Fiscalía, que derivó las diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI).

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