Crimen del cabo de Carabineros en Renca: En prisión preventiva quedó último detenido

13 sept. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Denis Alexei Barrera Alarcón, de 36 años, quedó en prisión preventiva por su participación en la muerte del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz, ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

El sujeto fue detenido esta mañana y de inmediato pasó a control, determinándose dicha cautelar.

Sergio Salazar, abogado querellante, dijo a la salida del tribunal que "lo que quiere Carolina (viuda del uniformado) es justicia, y esta justicia requiere a lo menos un par de cosas. Primero, que los autores materiales del hecho tengan las penas las más altas posibles".

Añadió que "buscamos que mi representada pueda recibir una pensión de Carabineros, porque lamentablemente ella ha sido abandonada por la institución, porque mi representado estaba fuera de su horario laboral, pero realizó una acción para repeler un acto, un delito flagrante, y eso no se le considera como acto de servicio, lo que es una norma equivocada".

La detención del imputado

Barrera fue detenido en la vía pública por personal del OS9 de Carabineros y se convirtió en el primero de los tres supuestos autores materiales del crimen en ser capturado.

De acuerdo con los datos de la investigación, mantiene antecedentes por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma de fuego y porte de marihuana, además de otras detenciones. También cumplió una condena por el robo a un camión ocurrido en 2015, hecho por el que fue condenado junto a Claudio Valdivia, otro de los sujetos que permanece prófugo.

Tras el crimen del carabinero, los responsables habrían recibido ayuda para mantenerse ocultos.

Parte de los detenidos anteriormente fueron vinculados a labores de encubrimiento, entre ellas el traslado de los prófugos a distintos puntos de la Región Metropolitana, el cambio de vestimentas y la quema del vehículo utilizado durante el hecho.

Los otros dos sujetos apuntados como autores materiales serían Claudio Valdivia y Francisco Rivera, quienes continúan siendo buscados por personal policial.

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