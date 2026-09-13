"Esperando este proyecto de las casas ha fallecido gente": Demolerán 60 viviendas que nunca fueron entregadas en el Ñuble

13 sept. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 60 viviendas del proyecto habitacional Nuevo Horizonte 2, en la comuna de San Ignacio, Región de Ñuble, serán demolidas luego de que la empresa a cargo abandonara las obras y se detectaran diversos problemas estructurales. Las casas debían ser entregadas a las familias en diciembre de 2024, pero nunca fueron terminadas.

Se trata de un comité de vivienda formado en 2009, por lo que son 60 familias que llevan 17 años esperando una solución habitacional definitiva. Una de las vecinas ejemplificó cuánto tiempo lleva esperando el proyecto: “En esos años yo vivía sola y ya tengo una hija y tiene 15 años”.

Además, las familias señalaron a Meganoticias Siempre Juntos que durante este periodo “esperando este proyecto de las casas ha fallecido gente”, indicando que tres personas que eran parte del comité murieron antes de recibir sus viviendas.

La presidenta del grupo de familias, Elizabeth Morales, explicó que su principal exigencia fue que las casas no fueran reparadas, sino que se construyeran nuevamente.

“Nuestra lucha siempre fue que no se repararan las casas, sino que a nosotros nos correspondía y por derecho teníamos que tener una vivienda digna y tal como la normativa constructiva lo exige”. Debido a las fallas detectadas, se determinó que las viviendas deberán ser demolidas completamente.

El caso, además, se encuentra judicializado, ya que el Serviu y el Ministerio de Vivienda presentaron una demanda por estafa contra la empresa involucrada. Hace pocos días se firmó el contrato con una nueva empresa para ejecutar la demolición y, posteriormente, deberá comenzar nuevamente el proceso de construcción de las viviendas.

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