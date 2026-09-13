Esto cuesta viajar en auto de Santiago a Chillán en 2026: Peajes y bencina antes de Fiestas Patrias

13 sept. 2026 - 10:43 hrs.

La llegada de Fiestas Patrias y el ingreso al segundo semestre coinciden con uno de los desplazamientos vehiculares más frecuentes desde la capital: el viaje al sur, particularmente hacia Chillán, capital de la Región de Ñuble.

Con los nuevos valores de peajes vigentes desde enero y los precios de combustible actualizados a agosto de 2026, calcular con precisión el costo del trayecto se vuelve indispensable antes de emprender la ruta. Esta es la estimación desglosada para un automóvil particular liviano.

¿Cuánto se demora el viaje de Santiago a Chillán en auto?

La distancia por carretera entre Santiago y Chillán es de aproximadamente 400 kilómetros, dependiendo del punto de origen dentro de la Región Metropolitana. El trayecto se realiza en su totalidad por la Ruta 5 Sur, atravesando las concesiones de Ruta del Maipo (Santiago-Talca) y Survías Maule-Ñuble (Talca-Chillán).

El tiempo estimado de manejo continuo es de aproximadamente 4 horas y 30 minutos en condiciones normales de tránsito, sin considerar paradas de descanso o abastecimiento, ni congestión propia de temporadas altas.

¿Cuántos peajes hay entre Santiago y Chillán?

Entre Santiago y el acceso a Chillán, el conductor debe pasar por cuatro peajes troncales de la Ruta 5 Sur. El peaje Santa Clara, ubicado en el kilómetro 444, queda al sur del acceso a la ciudad, por lo que no interviene en este cálculo.

Las cuatro plazas troncales en orden de norte a sur son:

Nueva Angostura (km 54) - Ruta del Maipo.

(km 54) - Ruta del Maipo. Quinta (km 162) - Ruta del Maipo.

(km 162) - Ruta del Maipo. Río Claro (km 220) - Survías Maule-Ñuble.

(km 220) - Survías Maule-Ñuble. Retiro (km 323) - Survías Maule-Ñuble.

¿Cuánto cuestan los peajes de Santiago a Chillán en 2026?

Desde enero de 2026, las tarifas troncales de la Ruta 5 Sur para autos, camionetas, SUV y VAN se distribuyen entre los $3.300 y $3.800 por plaza, dependiendo de la concesionaria a cargo. El desglose para el viaje completo es el siguiente:

Nueva Angostura: $3.800 .

. Quinta: $3.800 .

. Río Claro: $3.300 .

. Retiro: $3.300 .

. Total solo ida : $14.200 .

: . Total ida y vuelta: $28.400.

Estas cifras corresponden al pago normal con dispositivo TAG habilitado. Circular sin TAG o con contratos en mora activa el sistema de Pago Tardío de Transacciones, que aplica un recargo aproximado del 25%. La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas mantiene el listado oficial actualizado de plazas y tarifas.

¿Cuánto se gasta en bencina para ir a Chillán?

Para un vehículo particular liviano con un rendimiento promedio de 12 kilómetros por litro, el consumo estimado es de 33,3 litros para el viaje de ida y 66,6 litros para el circuito completo.

Con los precios promedio de combustible vigentes tras el alza de agosto:

Gasolina 93 octanos ($1.450 por litro): $48.333 solo ida y $96.666 en el circuito ida y vuelta.

($1.450 por litro): $48.333 solo ida y $96.666 en el circuito ida y vuelta. Gasolina 95 octanos ($1.500 por litro): $50.000 solo ida y $100.000 en el circuito ida y vuelta.

Los precios varían por región. Las estaciones de servicio ubicadas en las regiones del Maule y Ñuble pueden registrar valores levemente distintos a los de la Región Metropolitana, según el portal Ahorra Bencina y el sitio oficial Bencina En Línea de la Comisión Nacional de Energía, que muestran los precios actualizados por comuna.

¿Cuál es el costo total estimado del viaje de Santiago a Chillán?

Combinando peajes y combustible en su versión más común (gasolina 95 octanos), el gasto directo del viaje se distribuye así:

Solo ida : $14.200 en peajes + $50.000 en bencina = $64.200 .

: $14.200 en peajes + $50.000 en bencina = . Ida y vuelta: $28.400 en peajes + $100.000 en bencina = $128.400.

Con gasolina de 93 octanos, el circuito completo baja a aproximadamente $125.066. Los peajes representan cerca del 22% del gasto total del trayecto, una proporción típica de los corredores de media distancia de la Ruta 5 Sur.

¿Qué otros costos considerar antes del viaje?

El presupuesto anterior corresponde al costo base interurbano. A esa cifra hay que sumar otros posibles gastos:

Autopistas urbanas en la Región Metropolitana (Costanera Norte, Vespucio Sur, Autopista Central), que pueden agregar entre $1.500 y $5.000 según el trayecto de salida.

(Costanera Norte, Vespucio Sur, Autopista Central), que pueden agregar entre $1.500 y $5.000 según el trayecto de salida. Consumo adicional de combustible por manejo a alta velocidad, uso de aire acondicionado, portaequipajes de techo o carga elevada, que puede elevar el gasto hasta en un 15%.

por manejo a alta velocidad, uso de aire acondicionado, portaequipajes de techo o carga elevada, que puede elevar el gasto hasta en un 15%. Alimentación, alojamiento y actividades en el destino, que quedan fuera de este cálculo enfocado exclusivamente en el traslado.

¿Qué debo revisar antes de emprender el viaje?

Antes de salir rumbo al sur, resulta útil verificar los siguientes puntos:

Confirmar que el dispositivo TAG esté habilitado y sin deudas pendientes. Revisar el estado del vehículo: presión de neumáticos, niveles de aceite y refrigerante, luces y frenos. Consultar el pronóstico meteorológico para la Ruta 5 Sur, especialmente en primavera con lluvias intensas o neblina. Cargar el estanque completo antes de salir de Santiago para aprovechar los precios de la Región Metropolitana. Planificar paradas de descanso cada 2 o 3 horas de manejo.

Para consultar tarifas y condiciones vigentes de la Ruta 5 Sur en su tramo Talca-Chillán, se puede visitar el sitio oficial de la concesionaria Ruta Sur.