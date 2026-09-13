"Al menos tiene 9 impactos balísticos": Hombre murió tras ser atacado en el exterior de su domicilio en Maipú

13 sept. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre, de aproximadamente 59 años, falleció durante la noche del sábado tras ser atacado a balazos al exterior de su domicilio, ubicado en calle Inca de Oro, en el sector de la población El Pantano, en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima regresaba a su vivienda luego de finalizar su jornada laboral cuando fue abordada por sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo.

Por circunstancias que son materia de investigación, los desconocidos efectuaron múltiples disparos en contra del hombre y posteriormente huyeron del lugar. El fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Eduardo Pontigo, señaló que “se logró establecer que al menos tiene 9 impactos balísticos”.

Tras el ataque, fueron sus propios familiares quienes trasladaron a la víctima hasta el Hospital El Carmen. Pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Según relataron familiares y cercanos, el hombre trabajaba como soldador y no mantenía conflictos conocidos con otras personas del sector. En esa línea, el fiscal Eduardo Pontigo precisó que “no mantiene antecedentes penales importantes”.

Una de las hipótesis que deberá ser investigada es la de un eventual ajuste de cuentas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido el móvil del crimen ni tampoco quiénes estarían detrás del ataque. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que, pese a la cantidad de disparos, no se encontraron casquillos balísticos en el sitio del suceso.

Las diligencias quedaron a cargo de la BH Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía ECOH, quienes trabajan para reconstruir la dinámica del ataque, establecer el móvil e identificar a los responsables.