Aguinaldo Fiestas Patrias: Estos son los montos que recibirás de acuerdo a tu sueldo

12 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Queda menos de una semana para volver a disfrutar de las Fiestas Patrias, época en que muchos se reúnen para conmemorar la Primera Junta Nacional de Gobierno o simplemente para compartir en familia o con amigos.

En la previa, muchos trabajadores y trabajadoras reciben de sus empresas un aguinaldo para costear los gastos de alimentación o cotillón para estas fiestas, aunque también algunas compañías optan por entregar mercadería útil para las celebraciones.

En el caso de los trabajadores del sector público, estos reciben un aguinaldo monetario, cuyos montos ya fueron establecidos, pero el total de lo que recibirán depende de su sueldo mensual.

Estos son los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público 2026

Según la Ley 21.806, que indica el reajuste al sector público, los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del área pública son los siguientes:

Trabajadores con sueldo líquido igual o menor a $1.060.493: recibirán $91.682 .

. Trabajadores con sueldo líquido superior a $1.060.493 y remuneración bruta igual o menor a $3.511.800: recibirán $63.645.

Los trabajadores del sector público que tengan un salario mayor a $3.511.800 no recibirán aguinaldo estas Fiestas Patrias.

En cuanto a la fecha de pago, podrán recibir el aguinaldo junto con el sueldo de septiembre.

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