Detienen a uno de los prófugos del homicidio del cabo Alejandro Ortiz en Renca: Sujeto posee amplio prontuario policial

13 sept. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Fue detenido Denis Alexei Barrera Alarcón, de 36 años, quien se encontraba prófugo tras el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz, ocurrido el pasado 27 de agosto en medio de un presunto intento de encerrona en la comuna de Renca.

Barrera fue detenido en la vía pública por personal del OS9 de Carabineros y se convirtió en el primero de los tres supuestos autores materiales del crimen en ser capturado. Durante esta jornada fue trasladado al Centro de Justicia, donde será formalizado por su participación en el homicidio del funcionario policial.

De acuerdo con los datos de la investigación, Barrera mantiene antecedentes por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma de fuego y porte de marihuana, además de otras detenciones. También cumplió una condena por el robo a un camión ocurrido en 2015, hecho por el que fue condenado junto a Claudio Valdivia, otro de los sujetos que permanece prófugo.

Tras el crimen del carabinero, los responsables habrían recibido ayuda para mantenerse ocultos.

Parte de los detenidos anteriormente fueron vinculados a labores de encubrimiento, entre ellas el traslado de los prófugos a distintos puntos de la Región Metropolitana, el cambio de vestimentas y la quema del vehículo utilizado durante el hecho.

Los otros dos sujetos apuntados como autores materiales serían Claudio Valdivia y Francisco Rivera, quienes continúan siendo buscados por personal policial. La Fiscalía ECOH entregará durante la audiencia antecedentes sobre el grado de participación que habría tenido Barrera en el homicidio del cabo segundo Ortiz.

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