Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Temblor se registra en la zona norte del país: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 4,6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 8 km al noroeste de Patache, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 39 km.

Lo más visto de Nacional
Ir a la siguiente nota

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas