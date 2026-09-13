Sismo se registró en el extremo sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

13 sept. 2026 - 04:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 04:35 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 224 kilómetros al sureste de Puerto Williams, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.