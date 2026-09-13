Sismo se registró en el extremo sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 04:35 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 224 kilómetros al sureste de Puerto Williams, a 10 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de