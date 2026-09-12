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Temblor en Perú se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 12 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.3 a las 13:04 horas, que se percibió en el norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 57 km al este de Moquegua, en el sur de Perú, con una profundidad de 122 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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