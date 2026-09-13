Trump dice que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas sería un "desastre", pero que él "podría arreglarlo"

13 sept. 2026 - 02:29 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas sería un "desastre", pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y podría resolverlo.

Argentina y Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral, lo que los llevó a una guerra en 1982 que se saldó con la rendición del Gobierno dictatorial argentino.

Semanas atrás, Trump dijo que no descarta reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa entre ambas naciones.

¿Qué dijo Donald Trump?

Las Malvinas son "muy interesantes", pero Reino Unido tiene en la actualidad "un pequeño problema con la inmigración. Tiene un pequeño problema con la energía (...) no sé si va a estar dispuesto a viajar tan lejos" para reactivar un conflicto en Malvinas, dijo a periodistas el mandatario estadounidense en su visita a Dublín.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre (...) si lo hacen, probablemente podré arreglarlo", aseguró el republicano.

La semana pasada, el presidente argentino Javier Milei reflotó un proyecto para instalar una Base Naval Integrada de su país en el canal de Beagle, en el extremo sur. El anuncio de Milei coincidió con el rechazo argentino al proyecto petrolero británico "Sea Lion", cerca de Malvinas.

En una nueva escalada de la disputa retórica por la soberanía de Malvinas, el Gobierno argentino denunció penalmente el martes a empresas vinculadas a la israelí Navitas. Las acusa de explorar hidrocarburos bajo licencia británica en la cuenca norte de las islas.

La guerra de Malvinas culminó con victoria británica sobre una Argentina gobernada por el dictador Leopoldo Galtieri tras 74 días de combates que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.

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