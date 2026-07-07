El biohacker que busca la "juventud eterna" revela que padece una enfermedad autoinmune incurable

07 jul. 2026 - 18:24 hrs.

El empresario tecnológico Bryan Johnson (48), conocido mundialmente por invertir cerca de US$2 millones al año en su búsqueda de la juventud eterna, reveló que fue diagnosticado con gastritis autoinmune (GAI), una enfermedad crónica e irreversible para la que aún no existe una cura aprobada.

El biohacker, que saltó a la fama por documentar de forma extrema cada aspecto de su biología —desde transfusiones de sangre con su propio hijo hasta el registro constante de sus signos vitales—, compartió la noticia a través de un extenso comunicado en la red social X.

¿Qué es la gastritis autoinmune?

La gastritis autoinmune es una afección en la que el propio sistema inmunitario ataca las células parietales del estómago, encargadas de producir el ácido gástrico necesario para absorber nutrientes esenciales como el hierro y la vitamina B12. Según estimaciones citadas por medios internacionales, la enfermedad afecta a entre un 0,5% y un 5% de la población mundial.

El propio Johnson describió su condición de manera gráfica: aseguro que su estómago "se está comiendo a sí mismo". La enfermedad suele desarrollarse de forma silenciosa durante años y puede provocar dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas, anemia y un mayor riesgo de cáncer gástrico a largo plazo.

Cómo llegó al diagnóstico

Según el relato del propio empresario, todo comenzó en mayo de 2026, cuando exámenes de rutina detectaron niveles persistentemente bajos de ferritina, la proteína que almacena hierro en el organismo. Pese a tomar suplementos, sus niveles no mejoraban, lo que llevó a los especialistas a realizar una batería de exámenes, entre ellos una colonoscopía y una endoscopía alta.

Cinco biopsias tomadas del estómago confirmaron «signos claros de gastritis autoinmune temprana», con una atrofia incipiente confinada al revestimiento productor de ácido. Johnson explicó además que su caso combina tres condiciones vinculadas entre sí: la deficiencia de hierro, la gastritis autoinmune que la provoca y una enfermedad tiroidea autoinmune que ya arrastraba desde los 21 años, cuando fue diagnosticado con hipotiroidismo.

"Ninguna enfermedad debería presumirse incurable"

Pese al diagnóstico, el empresario adelantó que buscará tratamientos experimentales para revertir su condición y extendió una invitación abierta a investigadores que trabajen en áreas como la tolerancia antígeno-específica o las terapias con células T reguladoras.

"Ninguna condición debería presumirse incurable simplemente porque nadie ha intentado aún curarla", escribió en su publicación, en la que reconoció además que ignora desde cuándo padece la enfermedad. Johnson vinculó el origen de su cuadro autoinmune al estrés, los cambios bruscos de peso y los hábitos alimenticios de su vida antes de iniciar su régimen de longevidad, marcada por el consumo frecuente de comida rápida y bebidas azucaradas durante su infancia y juventud.

El biohacker, que en enero de 2026 había declarado que su meta es alcanzar "la inmortalidad para 2039" y vivir hasta los 160 años, ha llevado su historia incluso a la pantalla, con el documental de Netflix "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever".