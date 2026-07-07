Cupón de Gas: Conoce la última fecha de habilitación y hasta cuándo se puede utilizar el beneficio

07 jul. 2026 - 19:00 hrs.

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El proceso para acceder al Cupón de Gas, apoyo económico enmarcado en el plan "Chile Sale Adelante", entró en su etapa final tras el cierre oficial del proceso para solicitar este beneficio. Quienes no completaron el trámite antes del pasado martes 30 de junio a las 23:59 horas quedaron fuera de esta ayuda estatal destinada a aliviar los gastos en calefacción durante el invierno.

Para aquellas personas que sí se inscribieron a tiempo durante el último tramo, la incertidumbre actual se centra en los días de pago. Las autoridades confirmaron que los saldos se habilitan de forma diferida en el sistema, dependiendo exclusivamente de la fecha en que el usuario completó el trámite.

De esta manera, los beneficiarios que se registraron entre el 13 y el 30 de junio deberán esperar hasta el próximo 21 de julio para recibir el aporte. Durante esa jornada, BancoEstado enviará notificaciones por correo electrónico para avisar que el cupón de $27.000 ya está disponible.

Plazo máximo de vigencia para gastar el subsidio de invierno

Una vez que el monto es habilitado en la cuenta del usuario, comienza un plazo para comprar los cilindros de gas licuado. Es fundamental que las familias no posterguen este trámite de canje, ya que los fondos no se mantendrán guardados en sus cuentas del banco después de la fecha estipulada.

En esa línea, el monto del Cupón de Gas expira el 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, cualquier saldo que no haya sido utilizado en los distribuidores adheridos antes de esa fecha límite se perderá, sin posibilidad de reclamos o de reposición.

Modalidades para cobrar el Cupón de Gas

El subsidio estatal se encuentra directamente vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado y ofrece dos alternativas para que los usuarios puedan realizar el cobro. La primera de ellas es digital, lo que permite visualizar y activar el saldo mediante las aplicaciones móviles oficiales de BancoEstado o la plataforma Rutpay.

Por otro lado, quienes presenten dificultades digitales o prefieran el formato físico pueden ir a cualquier sucursal de CajaVecina para imprimir el cupón correspondiente.

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