Último día para solicitar el cupón de gas: Así puedes completar el trámite y optar a los $27.000

30 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Este martes 30 de junio es el último día para solicitar y activar el Cupón de Gas Licuado, un subsidio estatal único y extraordinario que forma parte del plan "Chile Sale Adelante" y que busca aliviar el bolsillo de los hogares más vulnerables frente a las alzas en el costo de la calefacción.

El beneficio consiste en un cupón digital de $27.000 por única vez por hogar, destinado exclusivamente a la compra de cilindros de gas licuado en distribuidores adheridos a lo largo del país.

Si cumples con los requisitos, debes apurarte. Si no lo activas antes de las 23:59 horas de hoy, perderás el derecho a este importante aporte económico.

¿Quiénes pueden solicitar el Cupón de Gas?

El sistema realiza una validación automática y cruzada con las bases de datos del Estado. Para acceder al cupón, el hogar debe cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

Registro Social de Hogares (RSH) : El hogar debe haber estado inscrito en el RSH con fecha de corte al 16 de abril de 2026. Las modificaciones o inscripciones posteriores a esa fecha no serán consideradas.

: El hogar debe haber estado inscrito en el RSH con fecha de corte al 16 de abril de 2026. Las modificaciones o inscripciones posteriores a esa fecha no serán consideradas. Vulnerabilidad : Estar calificado dentro del tramo de hasta el 80% más vulnerable de la población.

: Estar calificado dentro del tramo de hasta el 80% más vulnerable de la población. Jefatura de hogar: El trámite de activación debe realizarlo exclusivamente el jefe o jefa de hogar registrado en el RSH, quien además debe tener 18 años o más y contar con cédula de identidad vigente (chilenos o extranjeros con RUT).

Así puedes activar el cupón

El proceso es 100% digital, gratuito y no requiere adjuntar documentos externos ni certificados. Sigue estos pasos clave:

Ingresa al sitio oficial : Dirígete a la plataforma web oficial www.cupondegas.gob.cl.

: Dirígete a la plataforma web oficial www.cupondegas.gob.cl. Inicia sesión : Presiona el botón de acceso e ingresa el RUT y la ClaveÚnica del jefe o jefa de hogar.

: Presiona el botón de acceso e ingresa el RUT y la ClaveÚnica del jefe o jefa de hogar. Validación y datos : El sistema comprobará de forma automática si tu hogar califica. Completa o actualiza los datos de contacto solicitados (como tu correo electrónico) y envía la solicitud de activación.

: El sistema comprobará de forma automática si tu hogar califica. Completa o actualiza los datos de contacto solicitados (como tu correo electrónico) y envía la solicitud de activación. Confirmación: Una vez finalizado, recibirás de inmediato un correo electrónico de respaldo que certifica que tu cupón ha sido activado con éxito.

¿Cuándo y cómo se usa?

Es muy importante tener claro que activar el beneficio hoy no significa su disponibilidad inmediata. El calendario oficial de disponibilidad del dinero se divide según la fecha en que realizaste el trámite.

Para todas las personas que realicen la activación en este último tramo (entre el 13 de junio y el 30 de junio), el cupón estará disponible para ser utilizado a partir del 21 de julio.

El saldo del beneficio tendrá una vigencia extendida durante los meses más fríos del año, pudiendo ocuparse desde el 21 de julio hasta el 30 de septiembre. Transcurrida esa fecha, los montos no utilizados vencerán.

¿Cómo cobrar el beneficio?

Al llegar la fecha de habilitación, BancoEstado notificará al beneficiario por correo electrónico. Para utilizar los $27.000, los usuarios deberán tener una CuentaRUT activa y seguir una de estas dos vías:

Vía digital : Descargar las aplicaciones móviles BancoEstado o Rutpay. El cupón digital aparecerá cargado en la plataforma. Recomendación del Gobierno: Abre la aplicación y canjea el código solo cuando el distribuidor de gas se encuentre físicamente en tu domicilio o estés en el local de venta, nunca antes.

: Descargar las aplicaciones móviles BancoEstado o Rutpay. El cupón digital aparecerá cargado en la plataforma. Recomendación del Gobierno: Abre la aplicación y canjea el código solo cuando el distribuidor de gas se encuentre físicamente en tu domicilio o estés en el local de venta, nunca antes. Vía presencial: Si prefieres el formato físico o tienes dificultades digitales, puedes acudir directamente a cualquier CajaVecina para pedir la impresión de tu cupón de gas licuado.

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