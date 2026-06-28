Pensión Garantizada Universal subirá en septiembre: ¿Cuál es el grupo beneficiado?

28 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Tras el último reajuste asociado al IPC, la Pensión Garantizada Universal (PGU) quedó establecida en $231.732. El aumento se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada entre enero y diciembre de 2025, que fue de 3,45%.

Mientras tanto, los pensionados mayores de 82 años están recibiendo mensualmente el monto máximo de $250.275 gracias a la Reforma de Pensiones.

¿A quiénes les subirá el monto de la PGU en septiembre?

En septiembre de 2026, las personas que tengan 75 años o más al 30 de ese mes podrán acceder a los 250 mil pesos del aumento de la Reforma a las Pensiones.

En cuanto al próximo año 2027, también se esperan dos alzas: la primera en febrero con el reajuste del IPC y la segunda en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes podrán pedir un monto complementario de la PGU en 2027?

Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir un monto complementario del beneficio. Según el portal ChileAtiende, son dos los grupos que podrán solicitar este monto complementario:

Pensionados de montepío de CAPREDENA o DIPRECA.

Beneficiarios de leyes de reparación, es decir, jubilados de entre 65 y 74 años que reciban pensiones de gracia, Ley Rettig o Ley Valech.

Según el portal, podrán solicitar el complemento de sus pensiones para alcanzar el monto de la PGU desde septiembre de 2027, siempre y cuando no reciban una pensión extra.

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