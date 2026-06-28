Organización Mundial de la Salud: Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor

28 jun. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes en Europa atribuibles a la ola de calor, algo sin precedentes y que azota gran parte del viejo continente.

"En este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el X.

Además, agregó que "se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

Récord de calor

República Checa, por ejemplo, registró una temperatura récord en la presente jornada, de 41,1º, según el servicio de meteorología.

A esto se suma que al menos 191 millones de habitantes en Europa, especialmente en Alemania, Polonia y Hungría, sentirán temperaturas superiores a 35° en algún momento del día del domingo, según los cálculos de la AFP, una cifra ligeramente a la baja con respecto al sábado.

En total, las temperaturas máximas deberían superar los 30° para más de 381 millones de habitantes en Europa (sin contar Turquía).

Este análisis, elaborado a partir de las previsiones del servicio meteorológico alemán y de las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la ONG austríaca Klimadashboard.