Sus dos esposas pelearon en un restaurante y él se desmayó: la insólita historia del DT de Egipto

18 ag. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, protagonizó un incidente luego de que sus dos esposas se enfrentaran en un restaurante de un hotel en la costa de dicho país. En medio de la situación, el técnico se desvaneció y debió recibir asistencia médica.

El incidente empezó cuando una discusión entre Howaida Al-Gharabawi, primera esposa de Hassan, y Dina Mustafa, su segunda esposa, subió de tono. Según informó la cadena árabe Al-Arabiya, el enfrentamiento pasó de las palabras a los golpes y ambas incluso se habrían lanzado sillas.

Las dos mujeres sufrieron lesiones y contusiones, mientras que Hassan mostró una intensa agitación antes de desmayarse.

Se separó tras la pelea

El altercado incluso derivó en un cambio en la situación matrimonial del entrenador.

Mohamed Shams, abogado de Dina Mustafa, informó que Hassan se separó oficialmente de su primera esposa, con quien tiene tres hijos. Ambos ya habían estado separados en 2022 durante 10 días, antes de retomar su relación.

Años después, Hassan conoció a Dina Mustafa, también conocida como "Dan Adam", con quien posteriormente contrajo matrimonio. Según la información publicada, ambos matrimonios se mantuvieron en paralelo hasta la separación que se produjo tras el incidente.

Esto a MESSI no le pasa.

El DT de Egipto nos tiro con de todo jaja, pero la vida ...



¡ESCÁNDALO EN EGIPTO!

Se le junto el Karma



Hossam Hassan, DT de la Selección de Egipto, habría presenciado una VIOLENTA PELEA entre sus dos esposas en un hotel.



La situación habría sido tan… pic.twitter.com/hb5ashWMak — Alejandro Gallo OK (@AleGalloOK) August 18, 2026

Su paso por el Mundial 2026

Hassan dirigió a Egipto durante el Mundial de Fútbol de 2026, torneo en el que su selección avanzó hasta enfrentar a Argentina. Ese partido terminó con una derrota por 3-2 y la eliminación del combinado egipcio.

Tras la pelea, Hassan continúa al frente de la selección de su país.