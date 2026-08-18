Se abre la Universidad del Perreo: la publicación de Wisin que sacó aplausos

18 ag. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una publicación del cantante de reggaeton Wisin llamó la atención entre sus seguidores luego de que el artista anunciara la creación de la Universidad del Perreo.

En un comunicado desde Cayey, Puerto Rico —lugar de nacimiento del artista— indicó que, tras más de tres décadas de carrera musical, llegó el momento de dar un nuevo paso: "Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre", señala el texto.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Se acabó la espera. Universidad del Perreo es una realidad". La iniciativa señala tener como misión el estudio y la preservación "del perreo como disciplina cultural, artística y científica", mientras que en los próximos días se entregarán más detalles sobre las inscripciones.

Incluso con intercambio y becas: Lo que se podrá estudiar en la Universidad del Perreo

El sitio oficial de la Universidad del Perreo ya está disponible y en este se adelanta que el currículum se centrará en tres áreas principales: docencia, investigación y extensión.

En el área de docencia aparecen contenidos como cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow. En investigación, se menciona un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, mientras que la extensión considera programas de intercambio y becas para estudiantes de distintos países.

La página también habilitó una solicitud de preadmisión para reservar un lugar en la primera promoción. Mientras se conocen nuevos detalles sobre su funcionamiento, Wisin ha compartido en sus historias distintas menciones a la iniciativa, entre ellas, publicaciones de reconocidas figuras del género urbano como Ivy Queen.